Nicklelback, Chad Kroeger: “Ci fecero scrivere della musica per Batman ma alla fine scelsero i Linkin Park”

Nei primi anni 2000 ai Nickelback fu chiesto di proporre una canzone da inserire nella colonna sonora di un film di Batman. Alla fine, però, il brano della band è stato rifiutato. Lo ha raccontato il frontman Chad Kroeger in un’intervista per il TODDCast Podcast: “Ci hanno chiesto di scrivere un brano – ha raccontato – e noi lo abbiamo scritto. La canzone era Savin’ Me, ma alla fine loro hanno scelto una canzone dei Linkin Park. Ma in fin dei conti noi ne siamo stati felici, perché quel pezzo poi è stato inserito nel disco uscito nel 2005, All The Right Reasons, e penso che questa scelta ci abbia portato in vetta alle classifiche, quindi – ha concluso ridendo - siamo stati piuttosto contenti di aver inserito quel brano nell’album”.

Quella, in realtà, non è stata l’unica canzone che i Nickelback si sono visti rifiutare per il cinema. Il cantante ha infatti raccontato che in seguito gli è stato chiesto un brano anche per un altro film ma, anche in questa occasione, alla fine la canzone non è stata utilizzata per la colonna sonora. Il film in questione era uno della serie di Thor: “Se non sbaglio, era una canzone che poi abbiamo inserito nell’album No Fixed Address del 2014 – ha raccontato – mi pare ci fosse stata chiesta per il secondo film della saga di Thor ma poi è successa la stessa cosa, alla fine hanno scelto il brano di qualcun altro. E così abbiamo inserito questo pezzo grandioso nel nostro disco, The Hammer’s Coming Down è il titolo della canzone in questione”.

Con il cinema, dunque, i Nickelback non sono stati molto fortunati, ma bisogna dire che Chad Kroeger l’ha presa con molta filosofia. In realtà, nel caso del film di Batman fu anche prodotto un primo trailer con la canzone della band, però poi alla fine non fu utilizzato e al brano fu preferito un pezzo dei Linkin Park, come raccontato dallo stesso cantante.