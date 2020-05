Coronavirus, i Nickelback suonano la versione in quarantena di "How You Remind Me". Guarda il video

Il frontman dei Nickelback Chad Kroeger e il chitarrista Ryan Peake hanno "How You Remind Me" rispettivamente dalle loro case in streaming durante una diretta della band. I due rocker canadesi hanno rispettato le regole sul distanziamento sociale a causa delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus.

Prima dello scoppio della pandemia, la band avrebbe dovuto tornare in tour durante l'estate per celebrare il 15° anniversario dall'uscita dell'album "All The Right Reasons".