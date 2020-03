The Clash, ecco chi potrebbe interpretare Joe Strummer nel biopic sulla band

Luke Brandon Field, l’attore protagonista di Jojo Rabbit, la commedia sul nazismo uscita di recente al cinema, vorrebbe interpretare Joe Strummer dei Clash in un eventuale biopic sulla band. In un’intervista per OK Magazine, l’attore ha dichiarato: “I Clash sono il mio gruppo preferito e mi piacerebbe molto interpretare Joe Strummer. Tuttavia – ha aggiunto – mi piacerebbe molto anche lavorare in un biopic sugli Wham!. Interpreterei volentieri anche George Michael o Andrew Ridgeley”.

In un periodo storico nel quale i biopic vanno per la maggiore, soprattutto dopo il grande successo di quello sui Queen, Bohemian Rhapsody, o di quello su Elton John, Rocketman, il desiderio di Brandon potrebbe essere esaudito facilmente. Del resto, i Clash sono una band storica, una vera icona del punk anni ’70 ed è probabile che prima o poi qualcuno pensi a un film sulla loro storia.

Anzi, in realtà, qualcuno ci ha già pensato: stiamo parlando di Dexter Fletcher, regista che di recente ha diretto, non a caso, Rocketman e anche Bohemian Rhapsody nella fase finale delle riprese, dopo il licenziamento del suo collega Bryan Singer. Dopo aver sbancato al botteghino con questi due film, al momento Fletcher sta pensando di orientarsi verso altri generi cinematografici, ma di recente ha dichiarato che se mai dovesse tornare ai biopic, di certo la prima band che prenderebbe in considerazione per un eventuale futuro lavoro sarebbero proprio i Clash. “La band ha realizzato un film per conto proprio molti anni fa – ha detto a NME sul red carpet dei BAFTA – ma potrebbe essere un progetto interessante. In ogni caso, al momento realizzare nuovi biopic musicali non è tra le mie priorità. Magari tra 10 anni i Clash saranno ancora seguiti e allora sarà grandioso farlo”.

Se mai Fletcher dovesse decidere di lanciarsi in questo nuovo progetto, dunque, ha già a disposizione un attore protagonista da prendere in considerazione per il cast, visto il grande desiderio di Luke Brandon Field di interpretare uno dei suoi musicisti preferiti, Joe Strummer.