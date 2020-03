Lacuna Coil, Cristina Scabbia: "In Italia la gente non muore come in Resident Evil. Voglio rassicurare i fan in tutto il mondo"

La cantante dei Lacuna Coil, Cristina Scabbia, è tornata a parlare del Coronavirus per rassicurare i fan di tutto il mondo sulla situazione in Italia. L’artista ha voluto sottolineare ancora una volta che la situazione nel nostro paese non è così catastrofica come alcuni media stranieri la dipingono: “Ciò che voglio fare è rassicurare i nostri fan che noi stiamo bene – ha detto a NME – dopo le prime news sul Coronavirus, ho ricevuto un sacco di messaggi da parte dei fan presi dal panico che mi chiedevano ‘Stai bene? Sei malata? Hai la febbre alta? Riesci ad alzarti? Stai morendo?’. E io ho risposto una cosa del genere ‘Di che diavolo state parlando? Io sto benissimo. Sono a casa, guardo la tv e mi sto rilassando dopo il tour in Sud America’”.

“Adesso – ha proseguito la cantante – tutti pensano che l’Italia sia ormai come Resident Evil e che tutti siamo prossimi alla morte. Ecco perché io, così come altre band italiane, stiamo cercando di usare i social media per rassicurare tutti che la situazione non è così folle come alcuni media la stanno dipingendo”.

Come tanti altri gruppi, anche i Lacuna Coil hanno dovuto cancellare alcuni concerti a causa della diffusione del virus ma nel frattempo hanno pubblicato il video del nuovo singolo dal titolo Save Me, tratto dal loro ultimo album Black Anima.