Slipknot: i figli di Corey Taylor e di The Clown hanno suonato il loro primo concerto insieme! Guarda il video

Nuove leve del rock e del metal stanno sorgendo e i loro nomi fanno davvero ben sperare.

A Des Moines, nell'Iowa, una giovane band chiamata Vended ha fatto il proprio debutto sul palco di un locale. Potrebbe essere una cosa del tutto normale se all'interno della formazione non comparissero i nomi di Griffin Taylor e Simon Crahan, figli di Corey Taylor e The Clown degli Slipknot.

Griffin (voce) e Simon (batteria) hanno fatto il loro debutto sul palco Vaudeville Mews in qualità di headliner in un piccolo festival con altre band locali, tra cui Awakening Force e Faultmine. Griffin, figlio di Corey Taylor, aveva già messo in mostra le sue qualità di performer durante un concerto degli Stone Sour, districandosi tra canto melodico e growl.

Simon, figlio di The Clown, ha dimostrato chiaramente il talento di famiglia con una performance davvero potente. Ha fatto il giro del web una fotografica caricata su Instagram dove è possibile vedere il suo rullante, la scaletta del concerto e la scritta "For you Gabri", un omaggio a sua sorella scomparsa nel maggio dello scorso anno.