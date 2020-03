Ozzy Osbourne: “Amo gli AC/DC, sono grandiosi. Mi piace Brian Johnson, ma preferivo Bon Scott”

Ozzy Osbourne è un fan degli AC/DC: in un’intervista per Broken Record Podcast, il Principe delle Tenebre ha raccontato di quando, negli anni ‘70, la band australiana aprì un concerto dei Black Sabbath. Fu lì che incontrò Angus Young e gli altri e da quel momento nacque un'amicizia.

«Amo gli AC/DC – ha detto Ozzy – sono grandiosi. Bon Scott era un grande cantante. Intendo dire, Brian Johnson mi piace, ma preferivo Bon. La band ha aperto il concerto dei Black Sabbath a Sydney mi pare nel 1971. Angus Young suonava ‘alla carne e patate’, ecco ciò che mi piace di loro». Per definire il musicista, Ozzy ha utilizzato un modo di dire inglese, “meat-and-potatoes”, un’espressione che indica qualcosa che è basilare, essenziale, ma non per questo meno importante: in sostanza, il Principe delle Tenebre ha espresso un’opinione condivisa da molti nei confronti degli AC/DC, ossia che il loro rock è puro e semplice ma, anche per questo, potente e coinvolgente.

«Nessuno riesce a eguagliare Angus per quel suo ritmo. Con la loro musica puoi scuotere la testa giorno e notte senza mai stufarti. Spaccano davvero. Quando facevo ancora parte dei Black Sabbath – ha aggiunto – spesso proponevo ‘Perché non proviamo a fare un dannato riff ballabile?’. Del resto, Tony Iommi è l’uomo dei riff, potrebbe fare qualsiasi cosa. Ma se avessimo provato poi sarebbe andato tutto a p*****e. Cosa avremmo potuto fare, forse qualcosa di vagamente commerciale, ma non faceva per me».

Angus Young in passato ha spiegato di essere d’accordo con ciò che Ozzy dice di lui e degli AC/DC. In un’intervista del 2016, ad esempio, ha detto: «Suono la chitarra quando mi va di farlo. È così che ho imparato a suonare – ha spiegato – per me non è mai stato un obbligo ma qualcosa che volevo davvero fare. La musica è qualcosa di molto potente. È semplice, ma allo stesso tempo è complessa. Ozzy Osbourne ci chiama ‘carne e patate’ – ha concluso – e penso che sia un’ottima espressione per descriverci».