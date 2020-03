Bush: annunciato il nuovo album "The Kingdom". In concerto a Milano e Padova a giugno

I Bush hanno pubblicato il nuovo inedito Flowers On A Grave, annunciando inoltre il nuovo album dal titolo "The Kingdom" in uscita a maggio 2020.

La band sarà in tour in Italia per presentare il nuovo disco dal vivo per due appuntamenti da non perdere: il 20 giugno ai Magazzini Generali di Milano e il 21 giugno all'Hall di Padova.

"Flowers on a grave" è stato preceduto dall'inedito "Bullet Holes", rilasciato a maggio del 2019, singolo contenuto nella colonna sonora del film John Wick 3 - Parabellum, il terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves. Il brano, prodotto da Tyler Bates (John Wick 1 &2, Guardians of the Galaxy, Deadpool 2) è stato accompagnato dalla pubblicazione del video, diretto da Jesse Davey-