Lacuna Coil, Cristina Scabbia rassicura la stampa estera sul Coronavirus: “Noi qui non temiamo nulla”

Dopo la Cina e la Corea del Sud, l’Italia è al momento il terzo Paese al mondo per numero di casi di persone infette da Coronavirus. Ecco perché i fan dei Lacuna Coil sono molto preoccupati per loro, considerando anche che la band è originaria di Milano ed è proprio in Lombardia che è nato il primo focolaio del virus nel nostro Paese.

Per non far stare in apprensione il suo pubblico, Cristina Scabbia ha deciso di pubblicare un post in cui racconta come sta vivendo questa situazione di emergenza: «Mi rivolgo ai fan di tutto il mondo che mi stanno inviando messaggi perché preoccupati per il virus che si sta diffondendo – ha scritto – vi ringrazio per preoccuparvi ma per il momento noi stiamo bene e stiamo continuando a condurre una vita regolare. La situazione non è così folle come i media vorrebbero farvi credere e non stiamo vivendo come in The Walking Dead. C’è un prezzo da pagare per la libertà di informazione – ha sottolineato per poi concludere – speriamo di riuscire a mantenere la calma e il senso civico, senza diffondere inutili paure. Noi non abbiamo paura di niente».