Oscar 2020: Joaquin Phoenix trionfa come miglior attore con Joker. Tutti i vincitori, le foto e i video

La lunga notte degli Oscar 2020 si è conclusa da poche ore e finalmente sono stati svelati tutti i vincitori della 92esima edizione degli Academy Awards.

Dopo lunghe previsioni e pronostici il grande Joaquin Phoenix ha trionfato nella categoria più ambita come Miglior Attore Protagonista con il suo Joker.

La pellicola, diretta da Tood Phillips, ha vinto anche nella categoria come Miglior Colonna Sonora Originale con la compositrice Hildur Guðnadóttir

Durante la serata hanno portato a casa l'ambita statuetta anche Brad Pitt nella categoria Miglior Attore Non Protagonista per il suo ruolo di Cliff Booth il nono film di Quentin Tarantino "C'era Una Volta... A Hollywood".

A vincere una statuetta come Miglior Canzone Originale anche Elton John con il brano "(I'm Gonna) Love Me Again" scritto per il biopic Rocketman. Il grande cantautore inglese si è esibito anche sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles in apertura alla cerimonia con l'esecuzione del brano vincitore.

Il vero film trionfatore della serata è stato però Parasite. Il film del regista coreano Bong Joon-ho ha vinto quattro statuette compresa quella per il miglior film, primo film in lingua non inglese a vincere nella categoria.

Tutti i vincitori degli Oscar 2020:

Oscar Miglior Film



Parasite

Le Mans '66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C'era una volta... a Hollywood





Oscar Miglior Regia

Parasite - Bong Joon-ho

The Irishman - Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

1917 - Sam Mendes

C'era una volta... a Hollywood - Quentin Tarantino





Oscar Migliore Attrice protagonista

Renée Zellweger - Judy

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan - Piccole Donne

Charlize Theron - Bombshell





Oscar Migliore Attore protagonista

Joaquin Phoenix - Joker

Antonio Banderas - Dolor y Gloria

Leonardo DiCaprio - C'era una volta... a Hollywood

Adam Driver - Storia di un matrimonio

Jonathan Pryce - I Due Papi





Oscar Migliore Attore non protagonista

Brad Pitt - C'era una volta... a Hollywood

Tom Hanks - Un amico straordinario

Anthony Hopkins - I due Papi

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman





Oscar Migliore Attrice non protagonista

Laura Dern - Storia di un matrimonio

Kathy Bates - Richard Jewell

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Piccole donne

Margot Robbie - Bombshell





Oscar Migliore Sceneggiatura originale

Parasite

Cena con delitto - Knives Out

Storia di un matrimonio

1917

C'era una volta... a Hollywood





Oscar Migliore Sceneggiatura non originale

Jojo Rabbit

The Irishman

Joker

Piccole donne

I due Papi





Oscar Migliore Film Internazionale

Parasite

Corpus Christi

Honeyland

I Miserabili

Dolor y Gloria



Oscar Migliore Film d'animazione

Toy Story 4

Dragon Trainer 3

I Lost My Body

Klaus

L'anello mancante





Oscar Migliore Montaggio

Le Mans '66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite



Oscar Migliore Scenografia

C'era una volta... a Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Parasite



Oscar Migliore Fotografia

1917

The Irishman

Joker

The Lighthouse

C'era una volta... a Hollywood



Oscar Migliori Costumi

Piccole donne

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

C'era una volta... a Hollywood



Oscar Miglior Trucco e acconciature

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent 2

1917



Oscar Migliori Effetti visivi

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

Star Wars: L'ascesa di Skywalker



Oscar Miglior Montaggio Sonoro

1917

Ad Astra

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

C'era una volta... a Holllywood



Oscar Miglior sonoro

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

1917

C'era una volta... a Hollywood

Star Wars - L'ascesa di Skywalker



Oscar Miglior Colonna sonora originale

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars - L'ascesa di Skywalker



Oscar Miglior Canzone Originale

"(I'm Gonna) Love Me Again" - Rocketman (Elton John)

"I Can't Let You Throw Yourself Away" - Toy Story 4

"I'm Standing with You" - Breakthrough

"Into the Unknown" - Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

"Stand Up" - Harriet



Oscar Miglior Documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland



Oscar Miglior Cortometraggio documentario

Learning to Skateboard in a War Zone (If you're a Girl)

In the Absence

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-cha



Oscar Miglior Cortometraggio

The Nighbor's Window

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister



Oscar Miglior Cortometraggio d'animazione

Hair Love

Dcera (Daughter)

Kitbull

Memorable

Sister