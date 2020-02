Joaquin Phoenix: tutto sulla vita dell'attore di Joker!

Quella di quest'anno è la quarta nomination agli Academy Awards per l’attore quarantacinquenne, dopo quella come non protagonista nel 2001 per l'imperatore Commodo de Il Gladiatore di Ridley Scott e le due da protagonista: nel 2005 per la leggenda della musica Johnny Cash in Quando l'amore brucia l'anima (in cui ha mostrato anche le sue doti canore, vincendo un Grammy Award) e nel 2013 per il veterano di guerra alcolizzato di The master, per cui si è aggiudicato la Coppa Volpi alla 69esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Nato Joaquin Rafael Bottom a San Juan, Porto Rico, il 28 ottobre 1974, è il figlio di mezzo di cinque. Quando da bambino è stato incoraggiato ad esprimere il suo talento creativo, ha seguito l’esempio dei fratelli più grandi, River e Rain, scegliendo la recitazione, come poi faranno anche le sorelle minori. A sei anni, si trasferisce con la famiglia nell'area di Los Angeles, dove i genitori trovano un agente disposto a rappresentare tutti e cinque i figli prodigio in televisione. Le pubblicità di carne, latte e cibo spazzatura sono off-limits, perché lui e i suoi fratelli sono stati cresciuti secondo le regole del veganesimo.

Il primo vero ingaggio di Joaquin è un'apparizione nella sitcom Seven Brides for Seven Brothers (1982) al fianco del fratello River, per poi mettersi in proprio in altre produzioni realizzate per la TV. Nel 1986 fa il suo debutto sul grande schermo come il più giovane membro della troupe del film Space Camp - Gravità zero. Si aggiudica il suo primo ruolo da protagonista nel dramma dell'epoca della Guerra Fredda Mamma, ho acchiappato un russo (1987). Alla fine degli anni Ottanta, il clan dei Phoenix si trasferisce in Florida, dove Joaquin viene scritturato dalla Universal Pictures per interpretare un adolescente tormentato nel film Parenti, amici e tanti guai di Ron Howard (1989). La sua raffigurazione è molto ben accolta, ma Joaquin decide di ritirarsi per un po', frustrato dalla scarsità di offerte interessanti per gli attori della sua età e per il desiderio di viaggiare per il mondo. Si trasferisce, infatti, in Messico seguendo il padre, dopo la separazione dei genitori, per tornare alla ribalta il 31 ottobre 1993 in circostanze tragiche. Era al Viper Room di Los Angeles, night club in parte di proprietà di Johnny Depp (presente quella sera) con Flea (Red Hot Chili Peppers), John Frusciante (Red Hot Chili Peppers), quando suo fratello River muore a ventitré anni per un'overdose da stupefacenti. È Joaquin a fare la chiamata al 911, ritrasmessa alla radio e alla televisione in tutto il mondo. Mesi dopo, su insistenza di amici e colleghi, l’attore ricomincia a leggere copioni e si impegna a lavorare con Gus Van Sant (che aveva diretto River in Belli e dannati nel 1991 e in Cowgirl - Il nuovo sesso nel 1993) per recitare nel ruolo dell'ossessivo devoto di Nicole Kidman in Da morire (1995). La performance fa di lui il beniamino della critica.

Nel 1997 incontra Liv Tyler (che diventerà sua fidanzata) sul set di Innocenza infranta. Nello stesso anno, torna sul grande schermo in U Turn - Inversione di marcia di Oliver Stone. Seguono altri ruoli in Il sapore del sangue (1998), 8mm - Delitto a luci rosse (1999), The Yards (2000) e Quills - La penna dello scandalo (2000). Raggiunta la consacrazione con l’interpretazione dell’imperatore malvagio antagonista di Russell Crowe, è protagonista delle pellicole Reservation Road (2007), The immigrant (2013), Her (2013), C'era una volta a New York (2014), Inherent vice (2014), Vizio di forma (2015), Irrational man (2015), You were never really here del 2017, con cui vince il premio come miglior attore al Festival di Cannes, e, nel 2018, de Mary Magdalene, Don't worry e The Sisters Brothers.

Vegano dall’età di tre anni e attivista per i diritti degli animali e dell’ambiente, Joaquin è stato arrestato il 10 gennaio 2020 a Washington, durante una manifestazione per il clima guidata dall’attrice Jane Fonda. Dal 2016 è fidanzato con l'attrice Rooney Mara.