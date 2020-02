Megadeth, Dave Mustaine: "Sono guarito dal cancro al 100%!"

Dave Mustaine è guarito al 100%. Il leggendario frontman e chitarrista dei MEgadeth è definitivamente guarito dal cancro che gli era stato diagnosticato lo scorso anno.

Mustaine aveva rivelato la sua personale lotta contro la malattia lo scorso giugno, riportando poi il termine delle cure lo scorso settembre. Durante il recente concerto alla SSE Arena di Wembley a Londra il chitarrista ha voluto raccontare alla folla presente le tappe di questa battaglia: "Circa un anno fa, mentre stavamo lavorando al nostro nuovo album a Franklin, nel Tennessee, ho iniziato a provare un po' di dolore alla gola. Sono andato dal dottore e mi ha detto: "Dave, hai il cancro". E io ho detto: "Cazzo! Ho il cancro". Ero così scioccato! All'inizio, ho pensato: "Ho paura?" E poi mi sono detto: "No. Sono incazzato!" Abbiamo fermato le regisrazioni - abbiamo fermato tutto. E sono andato in cura per combattere il cancro."

Dave ha poi proseguito: "Mi sono dovuto sottoporre a 51 trattamenti con le radiazioni e 9 cicli di chemioterapia. Dopo aver fatto e detto di tutto per combattere la malattia ho pensato:" Non posso pensare di non poter più suonare", quindi ho iniziato a pregare. So che molti di voi ragazzi sanno che io prego. Prego ogni giorno. Ma ho pensato anche a voi ragazzi ogni giorno. E ho pensato alla mia famiglia. E ho ricevuto tutta questa forza anche da voi ragazzi. Continuavo a pensarci. Il 16 ottobre scorso sono tornato dai medici e mi hanno detto: "Dave, sei guarito dal dal cancro al 100%".