Slipknot: bambino di 5 anni sale sul palco per suonare la batteria con la band! Guarda le foto e il video

Caleb è un bambino di 5 anni che ha una grande passione: ama alla follia gli Slipknot! La sua tenera età non lo ferma di certo, tanto che il ragazzino ha fatto vedere a tutti di cosa è capace pubblicando un video su YouTube mentre suona perfettamente la batteria, sotto le note di "Before I Forget", una delle sue canzone preferite. Era Halloween e Caleb si è vestito come il suo mito, Joey Jordison, ex batterista del gruppo heavy metal. Il video in pochissimo tempo è diventato virale, catturando l'attenzione dei fan e anche della band.

Jay Weinberg in persona ha elogiato la performance del bimbo. Ma non finisce qui. Su Twitter è apparso un filmato pazzesco dove si vede Caleb al concerto degli Slipknot mentre con le mani mima il movimento della batteria. È incredibile: così piccolo e già tutta questa grinta.

Il musicista in erba ha sconvolto tutti. È così che il 24 gennaio, Caleb è stato inviato dalla band nel backstage, durante un live a Birmingham, in Inghilterra. Il bambino ha potuto coronare il sogno di conoscere i suoi artisti preferiti, posare con loro e salire sul palco con Weinberg. E ancora: il giovane batterista ha lanciato le bacchette sul pubblico... tipico gesto di un rocker professionista! "È stato un vero spasso invitare il giovane Caleb allo show di ieri sera a Birmingham", ha scritto Weinberg su Instagram.

Nel frattempo, gli Slipknot sono impegnati nel loro tour europeo insieme ai Behemoth.