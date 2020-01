Neil Young è finalmente diventato un cittadino americano. Guarda il video

Neil Young è canadese ma ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti ed è per questo che da tempo sogna di avere la cittadinanza americana: finalmente il musicista è riuscito a ottenerla. TMZ ha pubblicato un video in cui si vede l’icona del rock mentre esce dal Los Angeles Convention Center tenendo in una mano i documenti ottenuti e nell’altra una bandiera americana. Al suo fianco c’è sua moglie, l’attrice Daryl Hannah.

Neil Young ha poi pubblicato sul suo sito personale un aggiornamento sulla situazione, scrivendo “Sono felice di annunciare che sono diventato americano!” e allegando una foto che lo ritrae mentre saluta di fronte alla scrivania dei democratici, dove è andato per registrarsi e poter votare alle prossime elezioni presidenziali. “Votate secondo coscienza”, è il messaggio finale, racchiuso tra due bandiere, quella canadese e, ovviamente, quella statunitense.

Oltre al fatto che vive in California sin dagli anni ’60, un’altra ragione che ha spinto Young a lottare per ottenere la cittadinanza americana è, appunto, il desiderio di poter votare e di poter quindi partecipare alla vita politica del paese in cui vive e paga le tasse. La procedura per l’ottenimento della cittadinanza è stata avviata lo scorso anno ma al primo tentativo non è andata a buon fine.

Così Neil ci ha riprovato di recente e questa volta è riuscito a superare il test: “Si è trattato di un colloquio durante il quale mi sono state rivolte molte domande – ha raccontato – ho risposto onestamente e così ho superato la prova. Tuttavia, mi è stato comunicato che dovrò sottopormi a un altro test perché faccio uso di marijuana e alcune persone che la fumano hanno poi dato dei problemi”. Secondo delle recenti disposizioni circa l’immigrazione, negli Stati Uniti chi fa uso di marijuana e richiede la cittadinanza deve dimostrare di avere “a good moral character”, ossia una “buona condotta morale”: è per questo motivo che la richiesta di Neil Yung è stata respinta all’inizio ed è sempre per questo che ora dovrà sottoporsi a un ultimo test.