Australia, le radio vietano le canzoni che parlano del fuoco. L'elenco di alcuni brani

In Australia gli incendi spontanei hanno devastato il paese, distruggendo milioni di ettari di terreno, uccidendo milioni di animali e costringendo tante persone a lasciare le proprie case. Di fronte a una catastrofe come questa, secondo quanto riportato dal Sydney Morning Herald, alcune radio avrebbero deciso di bandire dagli elenchi delle canzoni da trasmettere tutti quei brani i cui testi parlano di incendi, fuoco e argomenti correlati.

Si tratterebbe di radio di proprietà del Southern Cross Austereo e facenti parte degli Hit and Triple M networks. Secondo queste emittenti, trasmettere canzoni che parlano di fuoco sarebbe irrispettoso verso le persone che stanno vivendo questa tragedia e verso il paese intero. “In segno di rispetto per la devastazione che ha colpito così tanto la nostra comunità – ha spiegato un portavoce dei networks in questione ai media locali – abbiamo rimosso dalle nostre reti nazionali qualsiasi canzone che potrebbe risultare indelicata o di cattivo gusto”.

“Siamo consapevoli che alcune canzoni potrebbero rattristare il nostro pubblico, soprattutto considerando il devastante impatto degli incendi spontanei”, ha commentato, invece, un portavoce dell’Australian Radio Network, confermando quindi il divieto di trasmettere le canzoni che in qualche modo potrebbero far pensare al fuoco. Non è ancora chiaro in che modo questi brani siano stati depennati dalle playlist delle radio né tanto meno per quanto tempo, ma si presume che la durata del divieto dipenda anche dal tempo necessario affinché l’Australia si rialzi dopo questa catastrofe.

I titoli delle canzoni in questione non sono stati resi noti, ma è facile immaginare quali potrebbero essere. Nel mondo della musica sono davvero tante, infatti, le canzoni che fanno riferimento al fuoco, molte delle quali sono brani rock molto famosi. Ecco un elenco di quelle che probabilmente sono state incluse nella lista nera:

