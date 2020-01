Bob Dylan: in lavorazione il biopic ufficiale "Going Electric". Ecco chi lo interpreterà e chi lo dirigerà

Siamo ormai nell’era dei biopic e non poteva certo mancare quello dedicato a un artista come Bob Dylan: il grande musicista verrà celebrato con un’opera dal titolo Going Electric. Come suggerisce il titolo, la pellicola racconterà l’evoluzione di Dylan da cantante folk a rockstar, soffermandosi in particolare sul suo passaggio alla chitarra elettrica, datato 1965.

A interpretare Bob Dylan sarà il giovane attore Timothee Chalamet, già famoso per le sue interpretazioni in film come Interstellar e Lady Bird. Originario di New York, il 24enne è già molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, non a caso ha anche ricevuto una candidatura agli Oscar per il film del 2017 dal titolo Chiamami col tuo nome. Anche nel 2018 ha ottenuto diverse candidature per la sua grandiosa interpretazione nel film Beautiful Boy; il suo ultimo lavoro, invece, è il recente Piccole donne.

Secondo quanto riportato da Deadline, a dirigere Going Electric sarà James Mangold, regista che in passato si è già occupato di biopic. Nel 2005, infatti, ha diretto Walk the Line, film che racconta la vita di Johnny Cash; altri suoi film famosi sono, ad esempio, Ragazze interrotte, Wolverine – L’immortale, Logan – The Wolverine e Le Mans '66 - La grande sfida. Bob Dylan sta lavorando al biopic insieme al regista, con il contributo del suo manager di sempre, Jeff Rosen, che figura tra i produttori.

Non è la prima volta che Bob Dylan viene celebrato sul grande schermo: nel film del 2007, I’m Not There, il musicista è stato interpretato da ben sei diversi attori, compresi Cate Blanchett, Christian Bale e Richard Gere; per questa interpretazione l’attrice in questione ha anche vinto un Golden Globe. Si intitola Rolling Thunder Revue, invece, il tributo più recente al grande artista: uscito nel 2019 su una delle più note piattaforme, il film, diretto da Martin Scorsese, racconta del celebre tour de 1975 dal quale prende il titolo.