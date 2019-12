Kiss, Gene Simmons e l'origine del suo iconico make-up: “Ecco chi è stato ad aver ispirato il demone”

I Kiss sono da sempre famosi per il loro originale e singolare make-up: com’è noto, ciascun componente della storica band ha un tipo di trucco personalizzato. Quello di Paul Stanley è soprannominato “The Starchild” (il figlio delle stelle), quello di Tommy Thayer è invece “The Spaceman” (l’uomo dello spazio), quello del batterista Eric Singer è “The Catman” (l’uomo gatto), mentre quello di Gene Simmons è “The Demon” (il demone).

Il make-up dei Kiss è diventato il loro marchio di fabbrica sin dall’inizio della loro carriera ed è amatissimo dal loro pubblico, non a caso ai loro concerti tantissimi fan si dipingono il viso proprio come i loro beniamini. Per la prima volta Gene Simmons ha rivelato chi è ad aver ispirato il suo trucco: su Twitter ha condiviso una sua foto insieme a quella del leggendario Lon Chaney, un attore, regista, sceneggiatore e make-up artist statunitense famosissimo e scomparso nel 1930.

“Ecco chi è la mia ispirazione – ha scritto Simmons nel post – Lon Chaney, l’uomo dalle mille facce!”.