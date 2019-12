Ozzy Osbourne: Zakk Wylde sarà in tour con lui l’anno prossimo

"I piani sono di uscire con il boss", ha dichiarato Zakk Wylde, aggiungendo che non vede l'ora di "tornare on the road con Oz" nel 2020 per il No More Tours 2. Una notizia andata in onda sul web nell’episodio di Rock Talk con Mitch Lafon che smentisce le voci secondo cui il rocker non sarebbe stato coinvolto nel tour del "Principe delle Tenebre".

Wylde ha lavorato con Osbourne per la maggior parte della sua carriera, ma non ha contribuito al suo ultimo album, Ordinary Man, che uscirà il prossimo gennaio e in cui sono presenti, invece, Slash e Duff McKagan dei Guns N' Roses e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

"Penso che sia venuto molto bene. È fantastico!", ha commentato a proposito dell’LP il rocker, che, nel frattempo, ha concentrato l’attenzione sul suo progetto Zakk Sabbath che partirà per un tour europeo nel febbraio del 2020, prima che il chitarrista torni negli Stati Uniti per unirsi ad Osbourne nel No More Tours 2, in Italia il 19 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Un concerto firmato Virgin Radio.