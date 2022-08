Dolores O'Riordan, pubblicata la graphic novel biografica sulla vita della voce dei The Cranberries. Guarda le foto

“Si è seduta per terra, ha chiuso gli occhi e ha iniziato a cantare.

Siamo rimasti lì ad ascoltarla per un’ora, con la bocca aperta e la faccia da scemi.

Nessuno di noi aveva mai sentito niente del genere.”

È stata pubblicata "Dolores", l'attesissima graphic novel dedicata alla vita della leggendaria voce dei The Cranberries. Edita da Edizioni BD è stata scritta da Micol Arianna Beltramini e Francesca Ciregia ed è disponibile in libreria, fumetteria e negli store online.

Una biografia toccante e meravigliosamente illustrata che racconta la vita, le luci e le ombre di Dolores O’Riordan, la voce dei Cranberries, che ha conquistato i cuori di tutti coloro che abbiano ascoltato le loro canzoni. Una voce devastante e fragile, scaturita da chissà quale tormento e tenebra.

In quest’opera Micol Arianna Beltramini, già autrice della graphic novel Last Goodbye - Tributo a Jeff Buckley (illustrata da Gea Ferraris), cerca di sondare con delicatezza e rispetto, i meandri del passato di Dolores, tormentato dagli abusi e dalla costante ricerca di un luogo sicuro, prima sul palco, poi all’interno di sé stessa.

«Attraverso le bellissime tavole di Francesca Ciregia entrerete in contatto con le due personalità di Dolores», scrive Andrea Rock nella sua prefazione: «La più intima, quella della ragazzina dalla voce angelica, la cui forza espressiva fa da contraltare alla fragilità emotiva, e quella pubblica, che mal tollerava la vita da rockstar e le dinamiche mediatiche».

Il 15 gennaio 2018: il corpo senza vita di Dolores O'Riordan viene ritrovato nella vasca da bagno di un albergo di Londra. Cosa ci ha spinti a consegnarle la nostra anima, tanto da renderla impossibile da dimenticare? Un viaggio nel cuore segreto del rock e del grunge, dove le illusioni, per quanto in frantumi, continuano a bruciare. L’opera, che si divide in due parti: Mirtilli Rossi, la cui voce narrante sono i Cranberries, e Dolores, che segue gli ultimi sette anni della vita della cantante, sarà in libreria, fumetteria e negli store online il 31 agosto per Edizioni BD.