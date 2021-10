KISS, Gene Simmons ha messo in vendita la sua mega villa di Las Vegas per 15 milioni di dollari. Guarda le foto

Gene Simmons, il leggendario bassista e fondatore dei KISS, ha messo in vendita la sua tenuta nel sud del Nevada per circa 15 milioni di dollari. Il gruppo immobiliare Ivan Sher di Berkshire Hathaway HomeServices Nevada Properties per la vendita della casa, situata nella prestigiosa comunità di Ascaya a Henderson, appena a sud della Strip di Las Vegas.

"Questa casa offre tantissimo, dall'incredibile vista mozzafiato sulla valle all'architettura moderna della struttura, alla privacy e all'esclusività", ha affermato Evangelina Duke-Petroni, broker-venditore della società. "L'attenzione ai dettagli è peculiare in tutta la casa, dalle pregiate piastrelle di grandi dimensioni sul pavimento, ai mattoni in cemento personalizzati fino ai soffitti, finemente ricoperti di legno"

La moderna villa nel deserto della famiglia Simmons, situata nella McCullough Mountain Range, vanta viste panoramiche mozzafiato sulla valle di Las Vegas e sulla Strip. Costruita su più di 1000 metri quadrati, la casa è arroccata ben al di sopra della valle e si trova su una proprietà di due lotti di 4 mila metri quadrati, dotata di un giardino privato con sentieri adiacenti alla villa.

Guarda le foto nella gallery.