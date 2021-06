Motörhead, annunciata la graphic novel dedicata alla storia della band di Lemmy. Guarda le prime tavole

I Motörhead hanno ufficialmente autorizzato l'uscita della prima graphic novel dedicata alla storia della band.

Motörhead: The Rise Of The Loudest Band In The World: The Authorized Graphic Novel è stata scritta e disegnata da David Calcano e Mark Irwin sarà pubblicato dalla casa editrice Simon & Schuster il prossimo 7 settembre.

Il libro, che sarà composto da 144 pagine, racconterà le tappe fondamentali della nascita della band più fuorilegge del rock'n'roll, partendo dall'espulsione di Lemmy dagli Hawkwind, passando per la registrazione degli album Overkill, Bomber e Ace Of Spades, fino alla consacrazione di Lemmy come un tesoro nazionale americano, adorato e preso come esempio da band come Metallica, Foo Fighters, Soundgarden, Sepultura e da chiunque abbia un puro cuore rock'n'roll