Annunciata la graphic novel "Elvis", dedicata alla storia del Re del Rock And Roll. Guarda le prime immagini

È stata annunciata l'uscita di "Elvis: The Graphic Novel", il romanzo a fumetti che racconterà la storia della carriera del Re Del Rock And Roll dalle sue radici a Memphis ai trionfi e alle tragedie che hanno segnato la sua incredibile esistenza e ascesa verso l'olimpo del rock.

Il volume sarà pubblicato entro la fine dell'anno dalla casa editrice Z2 Comics. Lo corso venerdì 2 aprile, sono state pubblicate sull'account Twitter ufficiale della casa editrice le prime quattro tavole estratte dal romanzo che raccontano un piccolo aneddoto sull'adolescenza del Re, mostrando una scena in un negozio di dischi dove Elvis e un amico ascoltano il brano "Rocket '88" dei Jackie Brenston & His Delta Cats, una canzone scritta da Ike Turner e considerata come la prima canzone rock & roll mai registrata.

Nelle tavole seguenti il futuro Re del Rock And Roll è rappresentato con la chitarra in mano durante la sua prima esibizione di sempre durante una sorta di talent show al liceo, mostrando anche l'uomo che avrebbe dato a Presley la sua grande occasione, il fondatore della Sun Records Sam Phillips.

Guarda qui le tavole pubblicate da Z2 Comics: