Kiss, Gene Simmons mette in vendita la sua mega-villa di Beverly Hills per 25 milioni di dollari. Guarda le foto

In questo periodo di pandemia le grandi rockstar stanno sicuramente cercando un modo per muovere business, lanciandosi su una delle cose più stabili del marcato, il campo immobiliare. Dopo Phil Collins, che ha venduto la sua mega villa di Miami in Florida per circa 40 milioni di dollari, anche il bassista fondatore dei KISS Gene Simmons si sta dando da fare, questa volta per lasciare in maniera definitiva la tanto amata California.

Lo scorso mese aveva messo in vendita una delle sue dimore più "piccole" sulle colline di Hollywood, ma ora ha deciso di fare il grande passo listando sul mercato immobiliare di Los Angeles la sua storica dimora di Beverly Hills per 25 milioni di dollari, 3 milioni in più rispetto alla precedente quotazione a seguito di un rinnovamento degli spazi interni.

La casa, comprata da Gene Simmons nel 1984 e costruita su una superficie di circa 4 mila metri quadrati, comprende una vasta gamma di servizi e lussi, tra cui uno scivolo d'acqua alto 18 metri, un campo da tennis di dimensioni regolamentari e un parcheggio per 35 auto. Prima dei lavori di ristrutturazione, quattro delle sette camere da letto della casa erano adibite alla conservazione e alla mostra del merchandising dei KISS, ma ora le stanze sono state ridecorate e risistemate. La rimozione del merchandising dei KISS ha consentito alla proprietà di apportare diverse modifiche, tra cui l'aggiunta di rinnovati serramenti, un sistema di illuminazione più efficiente nonché la sistemazione degli storici mobili.

La casa dispone di un ingresso su due piani, un soggiorno con vista sul cortile anteriore e posteriore, una grande sala, sale da pranzo formali e informali, un bar e un ufficio. Il cortile, circondato da una vasta vegetazione lussureggiante, ospita anche una piscina e un centro benessere. A gestire la vendita della mega villa saranno Josh e Matt Altman di Million Dollar Listing Los Angeles.

La famiglia Simmons ha lasciato la casa lo scorso autunno, mettendola in vendita, sostenendo che ormai le tasse in California hanno raggiunto livelli "inaccettabili": "Lo stato della California e la città di Beverly Hills hanno trattato male le persone che hanno creato posti di lavoro e le aliquote fiscali sono diventate inaccettabili. Lavoro duro e pago le tasse, ma quando è troppo è troppo".

Ora la famiglia Simmons vive su una proprietà di 7 chilometri quadrati a Washington che, a differenza della California, non richiede alcuna imposta sul reddito.