KISS, Gene Simmons ha venduto una delle sue ville di Los Angeles per 2 milioni di dollari. Guarda le foto

Il bassista e fondatore dei KISS Gene Simmons ora è più ricco di 2 milioni di dollari. La rockstar ha venduto una delle sue case di Hollywood per una cifra leggermente inferiore a quella originariamente richiesta dalla famiglia Simmons. La spaziosa villa a tre piani si trova sulle alture di Laurel Canyon ed è composta da quattro camere da letto, due bagni e una bellissima vista panoramica sul centro di Los Angeles.

La casa venne acquistata da Simmons nel 2013 per 1,45 milioni di dollari, ma non è l'unico appartamento in California a suo nome. La sua dimora principale si trova a Beverly Hills ed è composta da sette camere da letto, una piscina con uno scivolo d'acqua e un campo da tennis regolamentare. La villa è ancora sul mercato con un prezzo richiesto di circa 22 milioni di dollari. Simmons acquistò la villa assieme a sua moglie Shannon Tweed e nel corso degli anni ha investito circa 12 milioni di dollari per i lavori di ristrutturazione. La casa è spesso apparsa nella serie TV Gene Simmons: Family Jewels.

La famiglia Simmons ha lasciato la casa lo scorso autunno, mettendola in vendita, sostenendo che ormai le tasse in California hanno raggiunto livelli "inaccettabili": "Lo stato della California e la città di Beverly Hills hanno trattato male le persone che hanno creato posti di lavoro e le aliquote fiscali sono diventate inaccettabili. Lavoro duro e pago le tasse, ma quando è troppo è troppo".

Ora la famiglia Simmons vive su una proprietà di 7 chilometri quadrati a Washington che, a differenza della California, non richiede alcuna imposta sul reddito.