Annunciato il remake di Scarface, sarà curato da Luca Guadagnino con i fratelli Coen. La genesi del film con Al Pacino

Molto presto nelle sale cinematografiche uscirà un remake del celebre film Scarface: sarà diretto dal regista italiano Luca Guadagnino, famoso per il film Chiamami col tuo nome, per il quale ha ricevuto diverse candidature agli Oscar e ad altri importanti premi, e per aver diretto nel 2018 un altro remake di un film famoso, ovvero Suspiria di Dario Argento.

I fratelli Coen hanno scritto la sceneggiatura, partendo da un precedente progetto al quale hanno contribuito altri sceneggiatori, come Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman, Paul Attanasio e altri. Il remake sarà prodotto da Dylan Clark per la sua Dylan Clark Productions, mentre Scott Stuber sarà il produttore esecutivo insieme a Marco Morabito e Brian Williams, che rappresenterà la casa di produzione. A supervisionare il lavoro per la Universal saranno poi Jay Polidoro e il direttore dello sviluppo Lexi Barta.

Per il resto, di questa nuova versione del film al momento si sa ancora ben poco, se non che dovrebbe essere ambientata a Los Angeles. Il film originale di Scarface è un lungometraggio uscito nel 1932, diretto da Howard Hawks e ambientato a Chicago durante gli anni del proibizionismo: in questo scenario, un immigrato irlandese diventa il più potente gangster della città.

La storia più recente e conosciuta, però, è quella narrata nella versione del 1983, diretta da Brian De Palma e scritta da Oliver Stone.

La vicenda in questo primo remake di Scarface è invece ambientata nella Miami degli anni ’80, all’epoca centro di un grande traffico di droga. Ad interpretare l'emblematico protagonista Antonio “Tony” Montana fu il Al Pacino, grandissimo attore che deve a questo personaggio gran parte della sua fortuna: com’è noto, Tony è un rifugiato cubano, un delinquente dei bassi fondi che poi, per una lunga serie di eventi, riesce a farsi largo nell’organizzazione criminale che gestisce il traffico di stupefacenti, fino a diventare il “signore della droga” della città.