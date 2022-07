Le foto più belle del concerto degli Editors all'Arena del Mare di Genova

Pics: Mathias Marchioni

SCALETTA:

Heart Attack

The Racing Rats

Bones

Papillon

Frankenstein

Bricks and Mortar

Magazine

Karma Climb

Violence

No Harm

An End Has a Start

Blood

Kiss

Sugar



Encore:

The Phone Book

Smokers Outside the Hospital Doors

Munich

No Sound but the Wind