Le immagini più bello dello show del grande Nick Cave sul palco dell'Arena di Verona

Pics: Henry Ruggeri

Scaletta:

Get Ready for Love

There She Goes, My Beautiful World

From Her to Eternity

O Children

Jubilee Street

Bright Horses

I Need You

Waiting for You

Carnage (Nick Cave & Warren Ellis cover)

Tupelo

Red Right Hand

The Mercy Seat

The Ship Song

Higgs Boson Blues

City of Refuge

White Elephant (Nick Cave & Warren Ellis cover)



Encore:

Into My Arms

Vortex