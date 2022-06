Nick Cave si è esibito al Primavera Sound e ha dedicato una canzone ai suoi figli, "I Need You"

Nick Cave, con i suoi Bad Seeds, si è esibito lo scorso 4 giugno al Primavera Sound, a Barcellona, e ha dedicato il brano I Need You ai figli Luke e Earl, presenti tra il pubblico.

“Voglio dedicare la prossima canzone ai miei due ragazzi, Luke e Earl. Saranno qui in mezzo da qualche parte, che aspettano i Bauhaus”, ha detto il cantante, prima di esibirsi con il pezzo del 2016 contenuto nell’album Skeleton Tree.

Luke è nato nel 1991 dalla relazione di Cave con Viviane Carneiro, mentre Earl è classe 2000 e la madre è Susie Bick.

Dopo la dedica ai figli, dal palco spagnolo, Cave ha scherzato col pubblico: “Aspettate un attimo, sono a posto i miei capelli?” per poi cimentarsi con Waiting For You, dall’album Ghosteen del 2019.

Quello al Primavera Sound è stato il secondo live di Cave dalla scomparsa del figlio Jethro Lazenby, deceduto a inizio maggio all’età di 31 anni. Il cantante ha perso un altro figlio, Arthur, nel 2015.

La voce di Vortex ha ringraziato i suoi fan, tramite il suo sito The Red Hand Files, per la loro vicinanza, in seguito al lutto: “Molti mi hanno scritto di Jethro, mandandomi le loro condoglianze e le loro parole gentili. Queste lettere sono una grande fonte di conforto e vorrei ringraziare tutti voi per il vostro sostegno”.