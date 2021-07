Easy Rider: guarda le foto più belle del film che ha scritto la storia del cinema

Il 14 luglio del 1969 usciva nei cinema americani Easy Rider. Film diretto da Dennis Hopper e interpretato da Peter Fonda, Jack Nicholson. Easy Rider è entrato nella storia del cinema ed è considerato il 'road movie' per eccellenza. Narra la storia del viaggio di due motociclisti, Wyatt "Capitan America" e George Hanson, dalla Louisiana a Los Angeles a bordo del loro chopper. Il grande George Lucas ha definito Easy Rider con queste parole: "Più di ogni altro, quel film ha cambiato completamente l'idea per le corporation di che cosa fosse un film di successo, cioè che dovesse avere successo tra i giovani". Negli USA in molti pensano che Easy Rider, uscito un mese prima del Festival di Woodstock, abbia influito nel successo del Festival stesso grazie al suo messaggio di libertà assoluta.

Indimenticabile anche la colonna sonora di Easy Rider composta da brani entrati nella leggenda come Born To Be Wild degli Steppenwolf e If 6 was 9 di Jimi Hendrix.



(Photo Getty Images)