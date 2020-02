Le foto più belle e la scaletta della data milanese del "Why Me? Why Not. Tour" di Liam Gallagher al Mediolanum Forum di Milano.

PICS: Virgin Radio Italy

SCALETTA

Rock 'n' Roll Star

Halo

Shockwave

Wall of Glass

Be Still

For What It's Worth

Morning Glory

Columbia

Stand by Me

Once

The River

Gas Panic!

Live Forever

BIS 1

Acquiesce

Roll With It

Supersonic

Champagne Supernova



BIS 2

Wonderwall

Cigarettes & Alcohol