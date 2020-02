Le foto deglla seconda data degli Editors a Milano dopo quella dell'11 febbraio trasmessa in diretta da Virgin Radio. (Photo Getty Images)

LA SCALETTA DEL CONCERTO

An End Has a Start

Bullets

Bones

Escape the Nest

Magazine

Sugar

Upside Down

Violence

Frankenstein

Papillon

Ocean of Night

No Sound but the Wind

Spiders

A Ton of Love

Formaldehyde

All Sparks

Blood

Nothing

Walk the Fleet Road

You Are Fading



BIS

Distance

The Racing Rats

Munich

Smokers Outside the Hospital Doors