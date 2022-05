The Police - Around The World - Riascolta lo speciale con Paola Maugeri

Riascolta lo speciale dedicato alla nuova edizione di Around The World, il del documentario live dei Police

Giovedì 19 maggio - Ore 21:00

New York, NY– Fra il 1979 e il 1980 i Police hanno viaggiato attraverso sei continenti con il loro primo tour mondiale. The Police: Around The World Restored & Expanded mostra, anche attraverso filmati dietro le quinte, gli inizi di quella fulminea ascesa che li ha trasformati in superstar di fama mondiale. Esibizioni dal vivo, ma anche filmati personali di Sting, Andy Summers e Stewart Copeland che esplorano Giappone, Hong Kong, Australia, India, Egitto, Grecia, Francia, Sud America e Stati Uniti. I tre artisti sono stati ripresi sopra e fuori dal palco; tutto questo mentre la band acquisiva sempre maggiore popolarità.

Il 20 maggio 2022, Mercury Studios pubblica The Police: Around The World Restored & Expanded su DVD+CD, Blu-ray+CD e DVD+LP (stampato su vinile blu). Originariamente disponibile su VHS e laserdisc, il filmato viene presentato per la prima volta in DVD e Blu-ray, con immagini restaurate e audio rimasterizzato. Sono inoltre incluse le performance complete di quattro bonus track presenti nel documentario.

The Police: Around The World Restored & Expanded include inoltre tracce audio dal vivo mai pubblicate prima d’ora su CD e LP, incluse le canzoni dei loro primi due album registrati in Giappone, Hong Kong ed Inghilterra.

La band britannica si stava godendo il primo successo nelle classifiche del Regno Unito con "Roxanne" e "Message In A Bottle”. Erano giovani, affamati e pronti a sfondare. Come afferma con entusiasmo Andy Summers nelle note di copertina: «Come Napoleone, volevamo conquistare tutto. Fuori dall'atmosfera disordinata e fervente della Londra di quegli anni abbiamo concepito l'idea di fare il giro del mondo e filmare l'intera avventura. Per quanto ne sapevamo, nessun gruppo rock l'aveva mai fatto. Avevamo abbastanza popolarità per poter esibirci ovunque. Il progetto si è pienamente realizzato».

E il resto è storia... splendidamente raccontata in The Police: Around The World Restored & Expanded.

DVD & Blu-ray:

Next To You

Walking On The Moon

Born In The 50’s

So Lonely

Man In A Suitcase

Can’t Stand Losing You

Bring On The Night

Canary In A Coalmine

Voices Inside My Head

When The World Is Running Down, You Make The Best Of What’s Still Around

Shadows In The Rain

Don’t Stand So Close To Me

Truth Hits Everybody

Roxanne

Bonus:

Live performance integrali:

Walking On The Moon (Live from Kyoto)

Next To You (Live from Kyoto)

Message In A Bottle (Live from Hong Kong)

Born In The 50’s (Live from Hong Kong)

CD

Walking On The Moon - Live from Kyoto

Next To You – Live from Kyoto

Deathwish - Live from Kyoto

So Lonely - Live from Kyoto

Can’t Stand Losing You - Live from Kyoto

Truth Hits Everybody - Live from Kyoto

Visions Of The Night – Live from Hammersmith

Roxanne – Live from Hammersmith

Intro

Born In The 50’s – Live from Hong Kong

Message In A Bottle – Live from Hong Kong

Bring On The Night – Live from Hong Kong

LP

Lato A:

Walking On The Moon - Live from Kyoto

Deathwish - Live from Kyoto

So Lonely - Live from Kyoto

Can’t Stand Losing You - Live from Kyoto

Lato B:

Truth Hits Everybody - Live from Kyoto

Roxanne – Live from Hammersmith

Born In The 50’s – Live from Hong Kong

Message In A Bottle – Live from Hong Kong

Bring On The Night – Live from Hong Kong