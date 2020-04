I consigli rock per la quarantena: "The Gift" il documentario completo sulla storia di Johnny Cash. Guardalo qui

"The Gift" è il documentario ufficiale sulla storia del grande Man In Black realizzato dal regista Thom Zimny, già noto per altri lavori come Elvis Presley: The Searcher e Springsteen on Broadway. Racconta la storia completa di Johnny Cash tenendo come punto centrale del racconto il disco registrato alla Prigione di Folsom.

"Questo documentario, creato con la piena collaborazione della fondazione Cash e ricco di materiale recentemente scoperto negli archivi, fa emergere l'uomo Cash che si cela dietro la leggenda. Avvalendosi del fantastico disco Folsom Prison come motivo centrale e proponendo interviste con familiari e collaboratori celebri, il film esplora le vittorie artistiche, le tragedie personali, la lotta con le dipendenze e la ricerca della spiritualità che hanno caratterizzato la vita di Johnny Cash."

All'interno del documentario trovano spazio le voci e le testimonianze anche di altri grandi artisti della musica folk e rock come Bruce Springsteen, ma anche dei suoi parenti, come la figlia Rosanne Cash e il figlio John Carter Cash.

Lo stesso titolo dato all’opera nasconde una storia: in un’intervista, Johnny Cash raccontò cosa gli disse sua madre quando lo sentì cantare per la prima volta da bambino. “Dio ha posato le sue mani su di te - gli disse - non dimenticare mai il tuo dono”. “Quella fu la prima volta che mia madre parlò di questo - spiegava il grande Cash - cantare, comporre canzoni per la mia voce… questo per lei era il mio dono”.