Pink Floyd, il leggendario concerto a Pompei restaurato in 4K. Guardalo QUI

È stato pubblicato in rete, in altissima risoluzione, uno dei documentari live più affascinanti e incredibili nell'intera storia del rock: il Live at Pompeii del 1972 dei Pink Floyd in versione 4K.

Il canale YouTube di un gruppo di fan dei Pink Floyd, dedicato alla restaurazione e conservazione delle opere visive della band di David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, ha pubblicato in versione integrale a 4K lo storico concerto registrato nell'anfiteatro romano di Pompei in quattro giorni nell'ottobre del 1971.

Secondo quanto dichiarato dal canale YouTube PinkFloyd4K il concerto è stato montato utilizzando per l'audio una versione completamente rimasterizzata in quadrifonia 24bit/96kHz e un output video 3840×2160 a 48 fotogrammi per secondo.

Guarda il concerto completo in 4K nel player in cima a questa pagina