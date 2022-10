The Beatles, la storia di Come Together: dalla protesta contro Ronald Reagan all'ispirazione da Chuck Berry

Il 26 settembre del 1969 i Beatles pubblicarono Abbey Road, il loro undicesimo album nonché l’ultimo registrato insieme, visto che di lì a poco la band si sciolse.

Il 6 ottobre di quell'ano i Fab Four pubblicarono il primo 45 giri estratto dall'album che conteneva Something e Come Together. Quest'ultimo rappresenta senza alcun dubbio uno dei brani più iconici e riconoscibili della carriera dei Beatles.

Il testo nacque da un’idea di John Lennon che lo scrisse poco tempo prima per una campagna dell’attivista americano Timothy Leary contro Ronald Reagan: l’iniziativa, però, fallì e in seguito Leary finì persino in prigione. Ciò che accadde permise così a Lennon di riutilizzare il brano che fu da lui concepito sullo stile di Chuck Berry, ispirandosi alla sua hit You Can’t Catch Me.

Paul McCartney suggerì di rallentare un po’ il ritmo per differenziare un po’ la canzone da questo brano ma ciò non servì a evitare ai Fab Four dei problemi con l’etichetta discografica di Berry che sottolineò l’eccessiva somiglianza tra le due canzoni: il produttore Morris Levy fece causa al gruppo di Liverpool ma alla fine trovarono un accordo. John Lennon avrebbe registrato alcune canzoni di Levy, brani che poi finirono nell’album del 1975 dal titolo Rock ‘n’ Roll.