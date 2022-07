Queen, Brian May è diventato Dottore in Scienze. Guarda il video del discorso

Il chitarrista dei Queen Brian May ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze dall'Università di Hull in Inghilterra.

Già dottore in astrofisica dopo aver completato i suoi studi all'Imperial College di Londra nel 2007, May ha accettato il dottorato in scienze a honoris causa tramite un video collegamento a causa degli impegni in tour con la band. Il chitarrista ha tenuto un discorso di cinque minuti rivolgendosi al Rettore dell'Università, al Vice-Rettore, ai colleghi laureati e alle loro famiglie.

"Mi dispiace che i miei impegni mi abbiano impedito di celebrare questa giornata di persona insieme a voi, ma lasciatemi sottolineare che è con grande piacere che accetto questo riconoscimento. Vi assicuro che la mia presenza virtuale non diminuisce l'orgoglio e l'onore che provo nel laurearmi insieme alla classe di Scienze e Ingegneria del 2020 dell'Università di Hull. Lasciatemi iniziare congratulandomi di cuore con tutti voi per aver conseguito la laurea, il master o il dottorato... Naturalmente vi sarete fatti molti amici per la vita durante questo percorso, come ho fatto io. Quando ho intrapreso la mia carriera scientifica come fisico all'Imperial College nel 1965, non ho apprezzato molto il fatto che ci sarebbe stato un intervallo musicale durato 40 anni che avrebbe causato un ritardo nel completamento dei miei studi in astrofisica fino al 2007. La mia passione per la materia e il mio desiderio di portare a termine il mio percorso accademico non sono mai svaniti, quindi spero che questa cosa possa ispirare anche voi, in qualche modo, a seguire il vostro percorso, scoprendo che i risultati si possono raggiungere, e anche se ci vuole un po' di pazienza, si può ottenere sempre ciò a cui si aspira"