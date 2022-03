Taylor Hawkins canta Somebody To Love dei Queen durante il suo ultimo concerto. Guarda il video

L'ultimo concerto di Taylor con la band si è tenuto lo scorso 20 marzo all'Ippodromo di San Isidro, in Argentina. Durante il lungo set, durato una ventina di brani, il batterista si è esibito alla voce reinterpretando in maniera incredibile Somebody To Love dei Queen, la band preferita del batterista dei Foo Fighters. Poco dopo essere stato introdotto da Dave Grohl, Taylor ha voluto in maniera inusuale ringraziare il frontman della band per averlo accolto nella sua vita con parole tanto forti quanto piene di vero amore fraterno: "Adoro Dave Grohl, cazzo. Se non fosse per Dave ora starei consegnando delle pizze. Sarei il responsabile del reparto batterie di un Guitar Center se non fosse stato per Dave Grohl".

Guarda il video:

Dave Grohl introduces Taylor Hawkins during his final concert with Foo Fighters pic.twitter.com/bpGWO9iIj5 — Consequence (@consequence) March 27, 2022

L'ultimo brano di sempre eseguito da Taylor Hawkins coi Foo Fighters sarà pochi minuti dopo Everlong, grande singolo della band portato in tour dal batterista fin dal 1997, anno in cui venne scritto da Dave Grohl per l'album The Colour And The Shape.

Guarda qui l'ultima canzone suonata da Taylor Hawkins con i Foo Fighters:

L'improvvisa scomparsa del cuore pulsante della band ha gettato l'intero mondo della musica e dello spettacolo nella più profonda incredulità, dimostrando affetto e stima nei confronti del grande Taylor Hawkins da ogni angolo del globo. La sua risata contagiosa, la passione innata per la musica e la potenza del suo stile sono stati in grado di battere il ritmo degli ultimi 25 anni della storia del rock, consegnandoci alcuni dei pattern di batteria più coinvolgenti e imitati di fine anni '90 e inizio anni '00.

Il suo rapporto con Dave Grohl è sempre stato più simile a quello tra due fratelli che tra colleghi, probabilmente non esiste filmato legato ai Foo Fighters in cui Dave non compaia senza Taylor, che fosse nelle interviste o nei brevi filmati che ritraggono la band in giro per il mondo in aeroporti, pub o locali. Due vere anime rock gemelle in grado di portare la potenza della musica e del rock ad un livello gentile, autoironico e irriverente.

La scaletta dell'ultimo concerto dei Foo Fighters con Taylor Hawkins alla batteria:

Times Like These

The Pretender

Learn to Fly

No Son of Mine

The Sky Is a Neighborhood

Shame Shame

Breakout

My Hero

These Days

Walk

Guitar Solo / My Generation / Keyboard Solo / Gonna Make You Sweat / Blitzkrieg Bop

Somebody to Love (Queen cover) (Dave on drums, Taylor on vocals)

All My Life

Run

Wheels

Best of You

Been Caught Stealing (Jane’s Addiction cover) (with Perry Farrell)

Monkey Wrench

Everlong