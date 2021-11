Green Day, pubblicato il nuovo inedito "Holy Toledo!". Ascoltalo qui

I Green Day hanno pubblicato un nuovo singolo chiamato Holy Toledo!. Il brano è il terzo singolo della band dopo la pubblicazione di Pollyanna e Here Comes The Shock degli scorsi mesi.

La band di Billie Joe Armstrong ha realizzato il brano per la colonna sonora del film Mark, Mary & Some Other People, una commedia in uscita negli Stati Uniti con protagonista Hannah Marks.

Il prossimo 10 dicembre i Green Day pubblicheranno BBC Sessions, l'album live con le registrazioni realizzate ai leggendari studi della BBC, i Maida Vale Studios nel 1994, 1996, 1998 e 2001. Queste registrazioni sono state masterizzate per la prima volta per la pubblicazione ufficiale e mostrano l'evoluzione live di una delle band più influenti del punk rock mondiale.

BBC Sessions sarà disponibile in diversi formati tra cui CD, in vinile 2LP in edizione limitata e un'edizione Sea Blue/Hot Pink in esclusiva per lo store online della band, oltre ad una versione Milky Clear riservata ai negozi di dischi indipendenti.

TRACKLIST:

1. ‘She’ (Live at the BBC June 8 1994)

2. ‘When I Come Around’ (Live at the BBC June 8 1994)

3. ‘Basket Case’ (Live at the BBC June 8 1994)

4. ‘2000 Light Years Away’ (Live at the BBC June 8 1994)

5. ‘Geek Stink Breath’ (Live at the BBC November 3 1996)

6. ‘Brain Stew’/’Jaded’ (Live at the BBC November 3 1996)

7. ‘Walking Contradiction’ (Live at the BBC November 3 1996)

8. ‘Stuck With Me’ (Live at the BBC November 3 1996)

9. ‘Hitchin’ A Ride’ (Live at the BBC February 12 1998)

10. ‘Nice Guys Finish Last’ (Live at the BBC February 12 1998)

11. ‘Prosthetic Head’ (Live at the BBC February 12 1998)

12. ‘Redundant’ (Live at the BBC February 12 1998)

13. ‘Castaway’ (Live at the BBC August 28 2001)

14. ‘Church On Sunday’ (Live at the BBC August 28 2001)

15. ‘Minority’ (Live at the BBC August 28 2001)

16. ‘Waiting’ (Live at the BBC August 28 2001)