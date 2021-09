Mick Jagger insieme a suo fratello Chris nel nuovo inedito Anyone Seen My Heart?. Guarda il video

Il leggendario frontman dei The Rolling Stones Mick Jagger è l'ospite speciale di Anyone Seen My Heart, il nuovo inedito pubblicato da Chris Jagger, fratello minore del grande rocker inglese.

Il videoclip mostra i due fratelli (Mick 78 e Chris 73 anni) che lavorano insieme all'arrangiamento del brano prima di eseguirlo. Il brano è contenuto all'interno dell'album di Chris Jagger Mixing Up the Medicine, pubblicato lo scorso 10 settembre.

Oltre al disco il fratello minore del frontman dei The Rolling Stones ha pubblicato anche una biografia dal titolo Talking To Myself in cui racconta la controcultura inglese nata nel dopoguerra e l'ascesa della capitale inglese a centro del mondo musicale negli anni '60. : “È il turno di Chris Jagger di sollevare il coperchio su uno dei periodi più colorati ed esotici della storia culturale britannica. [...] Alla fine, però, racconta l'affascinante storia di una famiglia unita e di profondi legami fraterni".