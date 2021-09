Placebo: ascolta il nuovo singolo Beautiful James

I Placebo hanno pubblicato il nuovo singolo singolo Beautiful James da loro definito "tanto potente quanto tenero - un'opera d'arte risolutamente provocatoria e alla fine necessaria". Brian Molko aggiunge: “Se il brano irriterà i conservatori, allora va bene così. Ma quello che conta davvero per me è che ogni ascoltatore ci ritrovi la propria storia, non voglio dirvi come sentirvi”.



Beautiful James, nato durante una notte insonne, ha preso vita attraverso un processo diverso dal solito. La band ha iniziato a lavorare in modo nuovo, partendo prima da un immaginario fotografico e da un titolo che evocasse un certo sentimento, molto prima di scriverne la musica. Il risultato è un brano tanto tenero quanto potente, un pezzo d’arte sprezzante quanto necessario.



Beautiful James non è una polemica, né una conversazione. È una dichiarazione, la più audace che la band abbia mai fatto.

Per quanto riguarda i concerti in Italia al momento il gruppo ha in programma una data a Mantova in Piazza Sordello il prossimo 29 giugno 2022.