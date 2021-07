Matt Bellamy ha pubblicato la canzone registrata con la chitarra di Jeff Buckley. Ascolta qui Guiding Light

In occasione del Record Store Day Matt Bellamy, il frontman dei Muse, ha pubblicato il suo EP solista dal titolo "Cryosleep".

All'interno delle 10 tracce contenute nel disco è presente anche il brano Guiding Light, registrato dal cantautore britannico con la chitarra di Jeff Buckley, utilizzata per l'album Grace, acquistata l'anno scorso.

“Non l’ho comprata per appenderla al muro con una foto di Jeff e per dire ‘Guardate cos’ho’ – ha spiegato in un'intervista il leader dei Muse – in realtà, l’ho acquistata per cercare di usarla e per integrarla, per far sì che questa chitarra continui a creare musica. Mi piace credere che questo sia ciò che Jeff avrebbe voluto”. Durante le sue ricerche per accertare l’autenticità della chitarra, Matt Bellamy ha scoperto che questa Telecaster in origine apparteneva alla migliore amica di Jeff Buckley all’epoca, ossia Janine Nichols; in seguito, lei gliela prestò perché l’appartamento di Jeff era stato svaligiato e lui in quel momento non aveva altre chitarre adatte per andare in tour. Alla fine, però, quel prestito divenne un regalo: Janine scrisse una lettera all’amico, spiegando che avrebbe voluto che quella chitarra diventasse sua a tutti gli effetti, perché preferiva che appartenesse a qualcuno che l’avrebbe davvero suonata e non tenuta semplicemente appesa al muro. “Questa chitarra in origine era di Janine – ha spiegato Bellamy – la prestò a Jeff anche perché lui non aveva una buona chitarra in quel periodo, proprio quando stava per iniziare il suo tour. Lei voleva che questo strumento venisse suonato e non appeso al muro ed è proprio quello che voglio fare. Sto cercando di attenermi alla lettera che lei scrisse a Jeff e farò in modo che questa chitarra venga suonata ancora”.

Ascolta qui Guiding Light (on Jeff's Guitar):

Cryosleep Tracklist:

SIDE A

Unintended (Acoustic)

Bridge Over Troubled Water

Behold, The Glove

Take A Bow (Four Hands Piano)

Pray

SIDE B

Tomorrow’s World

Guiding Light (On Jeff’s Guitar)

Simulation Theory Theme (Instrumental)

Fever

Unintended (Piano lullaby)