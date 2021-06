I Foo Fighters reinterpretano Somebody To Love dei Queen durante il primo concerto con pubblico. Guarda il video

A pochi giorni dal grande ritorno sul palco del Madison Square Garden di New York, finalmente con il pubblico al completo, i Foo Fighters hanno suonato una sorta di concerto prova al Canyon Club di Los Angeles.

Nella nuova scaletta del tour la band ha anche incluso una nuova cover dei Queen, Somebody to Love. Taylor Hawkins ha così spiegato sul palco la scelta del brano: "Stavamo facendo pratica e Dave ha detto: 'Che canzone vuoi fare? "Cold Day in the Sun" o "Sunday Rain"'? - che sono due canzoni che ho scritto con i Foo Fighters per i dischi precedenti. Ma ho detto, 'No, voglio fare una bella canzone!'".

La band, con Grohl alla batteria, ha poi reinterpretato in maniera magistrale "Somebody to Love" della band di Freddie Mercury.

I Foo Fighters si esibiranno al Madison Square Garden di New York questo fine settimana, un'esibizione che segnerà il primo spettacolo a piena capacità del leggendario palazzetto dall'inizio della pandemia di coronavirus.

"Aspettiamo questo giorno da oltre un anno", ha detto Grohl in una dichiarazione in merito all'imminente concerto. “E al Madison Square Garden sarà molto tosta. New York, preparati per una lunga notte di urla a squarciagola insieme a 26 anni di Foos".

Tracklist:

Times Like These

No Son of Mine

The Pretender

Learn to Fly

Run

The Sky Is a Neighborhood

Shame Shame

Rope

My Hero

These Days

Medicine at Midnight

Walk

Somebody to Love (Queen cover)

All My Life

Arlandria

Cloudspotter

Breakout

Skin and Bones

This Is a Call

Aurora

Best of You



BIS:

Making a Fire

Everlong