Mötley Crüe, Vince Neil torna su un palco e canta a sorpresa Rock And Roll dei Led Zeppelin. Guarda il video

Il grande Vince Neil è tornato in concerto. Il frontman dei Mötley Crüe è salito sul palco a Orlando insieme a Sammy Hagar reinterpretando il classico dei Led Zeppelin Rock and Roll. Lo show è andato in scenda lo scorso 26 maggio al Seneff Arts Plaza durante un'esibizione della band di Sammy Hagar, The Cirlce, ai quali si è unito a sorpresa il rocker della vand di Los Angeles.

All'interno della band di Sammy Hagar alla batteria siede Jason Bonham, il figlio di John Bonham dei Led Zeppelin. Un'esibizione davvero naturale e piena di energia che sicuramente ha fatto la felicità del pubblico presente, nonostante le chiare regole da seguire a causa della pandemia.