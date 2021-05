I Metallica hanno pubblicato (per beneficenza) il concerto integrale registrato in Nebraska nel 2018. Guardalo qui

I Metallica hanno pubblicato un nuovo e inedito concerto integrale per la serie #MetallicaMondays, l'iniziativa lanciata dalla band nei mesi del duro lockdown mondiale in cui venivano pubblicati su youtube in versione integrale i più bei concerti registrati dalla band in quaranta anni di carriera. L'iniziativa aveva anche lo scopo benefico di raccogliere fondi da destinare all'associazione fondata dalla band All Within My Hands: con la serie di concerti #MetallicaMondays la band aveva raccolto donazioni per circa 100.000 dollari.

Ora, in occasione del Month Of Giving, la band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett ha punbblicato un nuovo episodio della serie, con il concerto integrale registrato il 6 settembre 2018 a Lincoln, nel Nebraska, durante il WorldWired tour.

Lo show è stato pubblicato sui canali Facebook e YouTube della band ed è presentato dal batterista Lars Ulrich direttamente dal suo studio di casa. Esattamente come le scorse puntate anche questo concerto consente di poter donare una somma di denaro da destinare all'associazione All Within My Hands a beneficio di Feeding America e Direct Relief.

Guarda il concerto integrale nel player in cima a questa pagina.

La tracklist del concerto:

The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone)

Hardwired Intro

Hardwired

Atlas, Rise!

Seek & Destroy

The Memory Remains

The Unforgiven III

Now That We're Dead

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Fade to Black

Hit the Lights

Fuel

Moth Into Flame

Sad but True

One

Master of Puppets



BIS:

Spit Out the Bone

Nothing Else Matters

Enter Sandman