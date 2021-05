I Metallica doneranno 1,6 milioni di dollari per aiutare gli studenti delle scuole ad entrare nel mondo del lavoro

I Metallica continuano a dimostrare di essere una delle realtà musicali più generose di sempre e di avere a cuore anche l'istruzione dei ragazzi. La band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett donerà, attraverso la fondazione All Within My Hands, la somma di 1,6 milioni di dollari al programma Metallica Scholars Initiative che aiuta a finanziare programmi che supporteranno gli studenti a entrare nel mondo del lavoro.

La Metallica Scholars Initiative è stata creata dal gruppo nel 2019 in partnership con la All Within My Hands Foundation (AWMH) e l'American Association of Community Colleges (AACC). Il progetto, iniziato con 10 scuole situate nelle città che hanno supportato i Metallica durante i tour, ha visto diversi istituti farsi avanti per la ricezione dei fondi tramite un processo di candidatura competitivo. Ciascuna scuola ha ricevuto 100.000 dollari utili per sviluppare i programmi di supporto alla formazione dedicati agli studenti per aiutarli nel percorso dagli studi al lavoro.

Nonostante la pandemia, la Fondazione AWMH ha registrato una crescita di donazioni nel 2020. La Metallica Scholars Initiative ha superato le aspettative, spingendo il Consiglio di amministrazione ad espandere il programma da 15 community college a 23. La Fondazione prevede di donare 1,6 milioni di dollari in finanziamenti con l'obiettivo di reinvestire nelle comunità che hanno sostenuto la band in questi ultimi quarant'anni.