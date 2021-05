Noel Gallagher ha suonato Dead In The Water live in streaming al The Late Late Show. Guarda il video

Noel Gallagher ha suonato il brano Dead In The Water, pubblicato originariamente nel 2017 come bonus track dell'album "Who Built The Moon?", in diretta streaming al The Late Late Show sul canale RTÉ One. La canzone venne registrata durante una session in diretta sul canale radiofonico irlandese RTÉ 2FM negli studi di Dublino.

Nei giorni scorsi il cantautore inglese ha pubblicato nuovo singolo We're On Our Way Now, il primo inedito che anticipa la pubblicazione del suo primo greatest hits Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)