Brian Molto, ospite internazionale sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo 2001, decise di concludere l'esibizione spaccando la chitarra e ribaltano gli amplificatori.

Il motivo? Si sentii profondamente in imbarazzo nel vedere il pubblico che componeva le prime file in platea, non proprio giovane ed estremamente critico nei confronti della musica proposta dalla band.