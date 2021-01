Royal Blood, pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo Typhoons. Guardalo qui

I Royal Blood hanno pubblicato il video ufficiale del loro nuovo singolo Typhoons, title track del nuovo album di inediti in uscita il prossimo 30 aprile.

Parlando del brano la band di Mike Kerr e Ben Thatcher ha definito il testo come una sorta di esortazione nel "perdersi nei propri pensieri".

Il nuovo video è stato diretto dal regista Quentin Deronzier e mostra la band suonare intorno a un vortice di fan davanti al nuvoloso skyline londinese. Il bassista e frontman Mike Kerr ha così descritto le idee che hanno portato alla realizzazione di questo nuovo lavoro, con un sound innovativo ma non così distante dalle origini del gruppo: "Ci siamo imbattuti quasi per caso con queste sonorità ma è stato subito divertente da suonare. Questo è ciò che ha scatenato la creatività nel nuovo album, la caccia a quella sensazione. Ci siamo resi conto che non dovevamo distruggere completamente ciò che abbiamo creato fino a questo momento, abbiamo solo dovuto spostare qualcosa, cambiandolo. Sulla carta, è come se ci fossimo in qualche modo reinventati. Ma quando lo ascolti suona così fresco".