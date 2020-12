Slipknot, Nandi Bushell ha realizzato la cover alla batteria di Unsainted! Guarda il video

La giovane e bravissima Nandi Bushell, 10 anni, ha pubblicato una nuova eccezionale cover alla batteria. Questa volta la piccola polistrumentista ha deciso di utilizzare per la prima volta un doppio pedale, scegliendo come brano Unsainted degli Slipknot, tratta dall'ultimo album We Are Not Your Kind del 2019.

La piccola musicista ha così descritto il brano pubblicato sui suoi social: "Sì! Sono una metallara totale! Adoro quanto sia fantastica la batteria degli Slipknot! Questa canzone si chiama #unsainted! Batteria incredibile Jay Weinberg! Con questa canzone voglio sfidare al mio gioco Corey Taylor!"

Non si è fatta attendere la reazione del batterista della band che ha risposto a Nandi attraverso il suo profilo Twitter:

Nandi!! You’re unreal! I’m blown away by your passion and energy. Keep shredding on those drums! Next time we roll through your town, give me a shout — you gotta show me how you do that stick flip right there https://t.co/5JPvbPoALL