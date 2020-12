Chris Cornell, pubblicato il video di Watching The Wheels, la sua ultima cover di John Lennon. Guardalo qui

È stato pubblicato il video dell'ultimo singolo di Chris Cornell Watching The Wheels, la cover di John Lennon contenuta nell'album No One Sings Like You Anymore.

Vicky Cornell e i suoi figli, Toni e Christopher, per conto di The Chris Cornell Estate e in collaborazione con Universal Music, phanno pubblicato il nuovo lavoro di studio, una raccolta di 10 cover che il compianto Chris Cornell stesso ha selezionato per celebrare gli artisti e le canzoni che lo hanno ispirato nel corso della sua carriera.

Registrato da Cornell nel 2016, l'album contiene le sue reinterpretazioni di Watching The Wheels di John Lennon, Sad Sad City di Ghostland Observatory, Jump Into The Fire di Harry Nilsson, You Don't Know Nothing About Love di Carl Hall, Showdown degli Electric Light Orchestra, To Be Treated Rite di Terry Reid, Stay With Me Baby di Lorraine Ellison (realizzata originariamente per lo show HBO “Vinyl”), Get It While You Can, portata al successo da Janis Joplin, e una nuova registrazione di Nothing Compares 2 U, scritta da Prince. Nell'album è inclusa anche la cover di Chris di Patience dei Guns N' Roses, pubblicata nel giorno del suo compleanno quest'anno, e che gli è valsa il primo posto nella Billboard Mainstream Rock Songs chart.

Tutti gli strumenti di No One Sings Like You Anymore sono stati suonati da Chris Cornell e Brendan O'Brien, che hanno anche prodotto e mixato l'album. L’album è un regalo speciale per i fan, ma la famiglia Cornell spera che nuovi fan e ascoltatori possano essere ispirati dalla voce potente e unica di Chris in queste straordinarie interpretazioni.