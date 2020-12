La coppia di ballerini sul ghiaccio che balla sulle note di Nothing Else Matters dei Metallica. Guarda il video

On Ice Perspectives, un canale che si occupa di creare filmati e videoclip interamente dedicati al mondo della danza sul ghiaccio, ha pubblicato un video in cui i ballerini del Team USA Oona e Gage Brown eseguono una bellissima coreografia sul ghiaccio basata su Nothing Else Matters dei Metallica. La clip è stata girata alle 6:45 del mattino durante la festa del Ringraziamento.

La danza sul ghiaccio è diventato uno sport riconosciuto durante i Giochi Olimpici Invernali del 1976.

A differenza del pattinaggio artistico, che consente di eseguire performance anche in solitaria, la danza sul ghiaccio è uno sport praticabile solo in coppia.

La versione originale di Nothing Else Matters venne pubblicata come quarto singolo dal quinto album omonimo dei Metallica (Black Album) nel 1991. Il brano raggiunse l'undicesima posizione nella classifica Billboard Mainstream Rock Tracks e scalò la top ten in molte classifiche europee.